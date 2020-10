Snina chce vybudovať Park aktivít

Snina 1. októbra (TASR) – Mesto Snina chce vybudovať multifunkčný priestor na športovo-oddychové aktivity pre všetky vekové kategórie. "Park aktivít" má byť situovaný v blízkosti centra voľného času a novovybudovanej plavárne. Financie na jeho realizáciu by samospráva rada získala z regionálneho príspevku v pôsobnosti Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zámer odobrili mestskí poslanci na svojom uplynulom zasadnutí (24.9.).



"Projekt zahŕňa realizáciu troch športovísk, workoutové ihrisko, dopravné ihrisko, detské ihrisko, ktoré budú spĺňať všetky platné bezpečnostné prvky," informovala dôvodová správa k schvaľovanému materiálu s tým, že mesto sa na realizáciu projektu bude uchádzať o dotáciu vo výške 140.000 eur. Finančná spoluúčasť samosprávy nie je potrebná.



Park aktivít by sa mal nachádzať na rozhraní ulíc Kukučínova, 1. mája a mestskej časti Tabla. "Realizáciou tohto projektu chceme dať tomuto miestu plnohodnotné využitie a celý areál postupne pretvoriť na promenádu, kde si každý nájde činnosti a aktivity, ktoré ho zaujmú," vysvetlilo svoj zámer mesto. Pešie komunikácie v rámci areálu majú byť prepojené tak, aby sa do parku dalo vojsť zo všetkých okolitých lokalít. Projekt tiež počíta so zabezpečením mestského mobiliáru v parku. "V areáli je územná rezerva na vonkajší bazén a krytú ľadovú plochu, plánujeme tam vybudovať aj viacúčelové ihrisko," doplnilo mesto.