Zo zanedbaných pieskovísk záhrady, mesto Snina zveľaďujú dobrovoľníci

Snina 25. mája (TASR) – Premena zanedbaných pieskovísk na komunitné záhrady sa v týchto dňoch vďaka dobrovoľníkom deje v meste Snina. Aktivitu Oživme Sninu iniciátorov, manželov Františky a Petra Hančarových samospráva víta. Materiálnu podporu získali od mestského úradu (MsÚ) i Verejnoprospešných služieb (VPS), s pomocou mesta tiež vykonávajú technicky náročnejšie úkony.



"S projektom Oživme Sninu chceme v meste vďaka výsadbe rastlín skrášliť zabudnuté miesta, ako sú predovšetkým staré pieskoviská, nevyužívané betónové kvetináče, ale i voľné priestranstvá či okolia bytových domov," priblížila pre TASR Hančarová s tým, že cieľom je jednak vytvoriť komunitné záhrady pre obyvateľov okolitých bytových domov, ale aj farebné oddychové zóny, ktoré lákajú i opeľovače.



Prvé dve pieskoviská, ktoré takto upravili, sú na Palárikovej ulici. Samotným prácam predchádzala komunikácia s oddelením správy majetku a služieb na MsÚ, pracovníci aktivačných služieb naviezli do vyčistených pieskovísk zeminu a mestský kompost, po obvodoch pieskovísk tiež nainštalovali dosky slúžiace ako lavičky. "Väčšinu rastlín, ktoré sme vysadili, sme predpestovali sami pre tento účel, a to predovšetkým zo semien, ktoré uchovávame v našej Semienkovni," doplnila Hančarová s tým, že s priesadami i prácou prispelo i niekoľko ďalších dobrovoľníkov. Úroda má slúžiť všetkým susedom. Do druhého pieskoviska, plánovaného ako takzvaný motýlí záhon, chcú trvalky vysádzať po odznení letných horúčav.



Do projektu by Hančarovci radi zapojili čo najviac Sninčanov. "Stačí, ak sa nám ozve ktokoľvek, kto má rád záhradné práce a chcel by v Snine oživiť plochu, v ktorej chýba život, alebo je zabudnutá a špatí okolie. Podmienkou je, aby každá plocha, na ktorej by sme plánovali vysádzať, mala svojho správcu alebo komunitu, ktorá by sa o ňu následne starala," uzavrela iniciátorka projektu.



Kontaktovať realizátorov projektu sa dá prostredníctvom emailu semienkovna.snina@podnavychod.sk.