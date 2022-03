Snina eviduje dve žiadosti o prijatie ukrajinských detí do škôl

Snina 4. marca (TASR) – Mesto Snina týždeň od začiatku prílevu vojnových utečencov z Ukrajiny eviduje dve žiadosti o prijatie ukrajinských detí do svojich vzdelávacích zariadení. Ak to bude potrebné, samospráva rozšíri svoje aktuálne kapacity, aby vedela uspokojiť čo najviac rodičov. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia školstva a mládeže sninského mestského úradu Jana Ščerbáková.



"Urobíme všetko preto, aby sme týmto deťom a rodičom v našich školách a triednych kolektívoch vytvorili priateľské a príjemné podmienky," uviedla s tým, že mesto má aktuálne vo svojich základných a materských školách dostatok kapacít na prijímanie ďalších detí.



Samospráva vie ukrajinským deťom poskytnúť aj materiálne zabezpečenie, učebnice, prípadne pomôcky. "V niektorých školách máme dokonca učiteľov, ktorí vyštudovali ukrajinský jazyk. Pevne veríme, že vďaka tomu bude s ukrajinskými rodinami aj bezproblémová komunikácia," uzavrela Ščerbáková.