Snina hľadá spôsoby, ako odľahčiť napnutý rozpočet

Snina 7. apríla (TASR) - Mesto Snina počíta v súvislosti s ekonomickými dosahmi súčasnej situácie s novým koronavírusom so znížením svojich príjmov v lepšom prípade o 460.000 eur, v horšom o 2,5 milióna eur. Informovala o tom primátorka mesta Daniela Galandová prostredníctvom videa na sociálnej sieti. "Rozpočet sme mali už aj pred touto situáciou dosť napnutý. Hľadať zdroje znižovania výdavkov v tejto situácii je mimoriadne ťažké," uviedla v tejto súvislosti pre TASR vedúca oddelenia strategického rozvoja mestského úradu Erika Jankajová.



Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2020 vo svojej príjmovej časti počíta s celkovými príjmami vo výške 18,63 milióna eur. Ich súčasťou je i úver v sume 1,6 milióna eur, ktorým chce samospráva pokryť najmä druhú etapu výstavby mestskej plavárne. Ako z rozpočtu vyplýva, zadlženosť mesta ku koncu roka 2020 vypočítali na 42,7 percenta. Podľa Galandovej i Jankajovej slov preto už mesto oslovilo banky so žiadosťou o posun splatnosti úverov a pristúpilo tiež k úsporným opatreniam v bežných výdavkoch mesta. "V prvom rade krátime rozpočet na reprezentačné výdavky primátorky, príspevky na rekreáciu zamestnancov. Sme nútení tiež znížiť výdavky na tovary a služby v oblastiach požiarnej ochrany, verejného poriadku, opravy ihrísk, opravy pamiatok, kultúry," vysvetlila Jankajová s tým, že úspory sa dotknú aj participatívneho rozpočtu, z ktorého úspešné projekty bude samospráva realizovať až v roku 2021. Týmito opatreniami vie mesto podľa Jankajovej usporiť približne 500.000 eur. Samospráva pozastavila aj realizáciu investičných akcií financovaných vo vlastnej réžii vrátane výstavby mestskej plavárne. Zároveň odporučila riaditeľom všetkých mestských škôl a školských zariadení zvážiť plánované nákupy tovarov a služieb a zaviesť maximálne úsporný režim pri dodávkach energií. V prípade potreby je tiež pripravená pristúpiť k útlmu, respektíve úplnému vypnutiu verejného osvetlenia v nočných hodinách.



Podľa slov Galandovej sa však úsporné opatrenia nedajú aplikovať na všetky plánované investičné akcie mesta. "Niektoré investície máme financované zo zdrojov Európskej únie či iných finančných mechanizmov," vysvetlila s tým, že uzatvorené zmluvy zaväzujú mesto k dodržaniu časového harmonogramu projektov. Jankajová v tejto súvislosti doplnila, že mesto sa aj v súčasnosti aktívne zapája do výziev z grantových schém. Na kontrolu oprávnenosti bola napríklad postúpená žiadosť mesta v rámci výzvy Urban Clima. V snahe odľahčiť mestský rozpočet v súvislosti s výstavbou plavárne sa tiež samospráva zapojila do Výzvy pre región PSK, v ktorej žiada o dotáciu vo výške 200.000 eur.