Snina nemusí hľadať variant pre činnosť skládky odpadu

Snina 3. júla (TASR) – Snina nemusí hľadať variant pre činnosť skládky tuhého komunálneho odpadu. Pokračuje preto v povoľovacom procese na uzatvorenie prvej etapy skládky a prevádzkovanie druhej etapy. Pre TASR to potvrdil konateľ mestskej spoločnosti Verejnoprospešné služby (VPS) Snina, ktorá skládku spravuje, Marián Kníž.



„Nepotrebuje robiť alternatívne riešenie, čiže ideme podľa pôvodného projektu," povedal s tým, že skôr, než mesto k samotnému uzatvoreniu prvej etapy a spusteniu druhej etapy mestskej skládky pristúpi, bude musieť projekt uspieť v procese EIA a následne byť odobrený Inšpektorátom životného prostredia Košice. Ako dodal, VPS preto aktuálne pracuje na tom, aby boli podklady pre EIA hotové čím skôr.



Snina nevyužíva svoju skládku od konca roka 2017, keď jej z dôvodu administratívnych a procesných chýb uplynula platnosť povolenia na prevádzkovanie. Z celkovej kapacity skládky 178 000 metrov kubických je v súčasnosti podľa Kníža voľných ešte približne 50 000 metrov kubických, čo by mohlo mestu Snina vystačiť približne na desaťročie.



Aktuálna situácia, keď je mesto odkázané na ukladanie svojho odpadu na skládke v obci Papín, stojí sninskú samosprávu podľa Knížových slov približne 150 000 eur ročne.



„Plus sú tam ďalšie náklady na udržiavanie skládky," doplnil. Odpustenie nájmu vo výške 65 120 eur, ktorý by VPS mali mestu Snina v roku 2020 za skládku zaplatiť, schválili mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí 25. júna. Kedy bude môcť mesto opäť ukladať odpad na svojej skládke Kníž spresniť nevedel.



„V procese sa k tomu môžu vyjadrovať zainteresované i nezainteresované strany, preto bude všetko závisieť od pripomienkovania," uzavrel.