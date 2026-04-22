Snina opraví ďalšie chodníky, práce sa začnú v najbližších týždňoch
Snina opraví ďalšie chodníky, práce sa začnú v najbližších týždňoch Cena za zhotovenie diela vrátane DPH predstavuje 689.147,39 eura.
Autor TASR
Snina 22. apríla (TASR) - Druhá etapa obnovy chodníkov v Snine zasiahne 18 lokalít v rôznych častiach mesta. Samospráva plánuje zrekonštruovať takmer 15.000 štvorcových metrov chodníkov. Ako informoval Slavomír Štofik z kancelárie primátora, práce by sa mali začať v najbližších týždňoch.
Rekonštrukcia sa bude týkať napríklad vnútrobloku na Strojárskej ulici, chodníkov na uliciach Študentská, Partizánska, Hviezdoslavova, Kukučínova, Budovateľská, Palárikova, Kollárova, Podhorská, Mierová či Boženy Němcovej, ako aj úsekov na Rastislavovej, Svätoplukovej, P. Jilemnického, Dukelských hrdinov a Kalinčiakovej ulici.
Zhotoviteľom prác je spoločnosť Eurovia SK, s ktorou mesto podpísalo zmluvu na realizáciu tejto etapy. Cena za zhotovenie diela vrátane DPH predstavuje 689.147,39 eura.
Radnica zároveň pracuje aj na príprave tretej a štvrtej etapy rekonštrukcie. Samospráva pripomenula, že vďaka procesu verejného obstarávania sa jej podarilo pri prvej a druhej etape ušetriť približne 200.000 eur oproti predpokladanej hodnote podľa projektovej dokumentácie. Ušetrené financie chce využiť na pokračovanie obnovy chodníkov v ďalších lokalitách.
Rekonštrukcia sa bude týkať napríklad vnútrobloku na Strojárskej ulici, chodníkov na uliciach Študentská, Partizánska, Hviezdoslavova, Kukučínova, Budovateľská, Palárikova, Kollárova, Podhorská, Mierová či Boženy Němcovej, ako aj úsekov na Rastislavovej, Svätoplukovej, P. Jilemnického, Dukelských hrdinov a Kalinčiakovej ulici.
Zhotoviteľom prác je spoločnosť Eurovia SK, s ktorou mesto podpísalo zmluvu na realizáciu tejto etapy. Cena za zhotovenie diela vrátane DPH predstavuje 689.147,39 eura.
Radnica zároveň pracuje aj na príprave tretej a štvrtej etapy rekonštrukcie. Samospráva pripomenula, že vďaka procesu verejného obstarávania sa jej podarilo pri prvej a druhej etape ušetriť približne 200.000 eur oproti predpokladanej hodnote podľa projektovej dokumentácie. Ušetrené financie chce využiť na pokračovanie obnovy chodníkov v ďalších lokalitách.