Snina plánuje výstavbu bytového domu

Snina 7. februára (TASR) - Mesto Snina pripravuje výstavbu nového bytového domu. Do konca mája plánuje samospráva podať žiadosť o financovanie na Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a zároveň požiadať o dotáciu z Ministerstva dopravy SR. Ako TASR informoval Slavomír Štofik z kancelárie primátora, momentálne prebiehajú povoľovacie procesy.



Podľa vypracovanej štúdie je vhodným miestom pre výstavbu trávnatá plocha medzi starou lekárňou a budovou vodární. Štúdia počíta s realizáciou troch bytových domov s potrebnou infraštruktúrou, pričom v prvej fáze má vzniknúť jeden bytový dom. "Vypracovaná projektová dokumentácia je sčasti prípravou aj pre ďalšie plánované bytové domy," uviedol Štofik.



Financovanie projektu plánujú zabezpečiť bezúročným úverom zo ŠFRB, ktorý sa bude splácať z vybraného nájomného. "Rozhodnutie o pridelení prostriedkov sa očakáva do konca tretieho kvartálu 2025, pričom v prípade kladného stanoviska by sa mohli stavebné práce začať ešte koncom tohto roka," dodal Štofik.



Nový bytový dom ponúkne 24 nájomných bytov bežného štandardu od jednoizbových po trojizbové. Po ich obsadení a v prípade dostatočného záujmu bude mesto pripravené pokračovať vo výstavbe ďalších bytových domov, čím sa postupne zvýši dostupnosť nájomného bývania v Snine.