Mestský úrad v Snine ruší úradné hodiny pre verejnosť

Snina 28. októbra (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Snine zrušil od stredy úradné hodiny. Pre verejnosť bude uzatvorený až do odvolania. Samospráva tak reaguje na uznesenie vlády o slobode pohybu a zákaze vychádzania. Informovala o tom Miroslava Špitaliková z oddelenia strategického rozvoja MsÚ.



"Požiadavky občanov budú v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.00 h na Mestskom úrade v Snine vybavované len telefonicky alebo elektronicky," uviedla s tým, že všetky oddelenia MsÚ budú pre verejnosť zatvorené. Vstup do úradu budú regulovať pracovníci stálej služby mestskej polície.



"Vybavované budú len doklady k novonarodeným deťom, doklady pri úmrtiach a nahlásených sobášoch, jednotliví pracovníci môžu byť privolaní ku klientom v prípade nutnosti," doplnila.