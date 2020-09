Obyvatelia Sniny majú záujem o občiansku participáciu

Snina 8. septembra (TASR) – Obyvatelia mesta Snina majú o občiansku participáciu záujem. Informovala o tom vedúca oddelenia strategického rozvoja mestského úradu Erika Jankajová, ktorá na internetovej stránke samosprávy zverejnila výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na zapojenie obyvateľov do tvorby verejných politík a participácie. Verejné stretnutie Sninčanov k téme sa uskutoční v utorok o 18.00 h v novovytvorenom priestore Obývačka v miestnom kultúrnom dome.



Ako z prieskumu, do ktorého sa zapojilo 342 obyvateľov prevažne v produktívnom veku, vyplynulo, Sninčania považujú za potrebné rekonštruovať miestne komunikácie, upraviť parky, budovať oddychové zóny, detské a workoutové ihriská či komplexný vonkajší športový areál v okolí aktuálne stavanej mestskej plavárne.



"Z najčastejších odpovedí nám jednoznačne vyplýva, že Sninčania chcú žiť aktívne, chcú podporovať šport, turistiku, kultúrne a spoločenské podujatia. Zaujímajú sa o ekológiu, údržbu a výsadbu zelene, o ochranu životného prostredia. Ľudia tiež podporujú aktivity pre seniorov a pre osoby ťažko zdravotne postihnuté," doplnila Jankajová s tým, že väčšina respondentov by sa do občianskej participácie najradšej zapojila formou hlasovania za jednotlivé projekty. "Avšak až 66 opýtaných deklarovalo, že má nápady na projekty verejnoprospešného charakteru," uzavrela.