Snina odpúšťa nájom nemocnici, pomáha aj subjektom v dome kultúry

Snina 6. apríla (TASR) – Zmierniť dosahy pandémie nového koronavírusu na podnikateľské subjekty sídliace v mestských budovách chce mesto Snina úpravou nájomného. Rozhodnutím mestských poslancov na svojom marcovom zasadnutí má na obdobie šiestich mesiacov odpustený nájom mestská nemocnica, nájomcovia priestorov miestneho domu kultúry zaplatia za obdobie druhej vlny pandémie polovicu nájomného.



Ako vyplýva zo schváleného materiálu, Nemocnica Snina požiadala samosprávu o odpustenie nájmu za obdobie od januára do júna tohto roka. Dôvodom sú zvýšené náklady na prevádzkovanie zariadenia. "Sprísnené požiadavky na hygienický režim si nevyhnutne vyžadujú zvýšené náklady na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov, nákup dýchacích prístrojov, zvýšenú spotrebu medicinálnych plynov, ale aj výrazné zvýšenie mzdových nákladov v dôsledku prevádzkovania antigénového testovacieho miesta, mobilného odberového miesta a vakcinačného centra," ozrejmila dôvodová správa s tým, že nájomné za šesť mesiacov predstavuje celkovú sumu približne 12.500 eur. Ako materiál doplnil, finančné prostriedky, ktoré nemocnica mestu za nájom za normálnych okolností uhrádza, putujú zvyčajne do opráv budovy a rekonštrukcie priestorov jednotlivých pracovísk. Aktuálne, vzhľadom na pretrvávajúce sprísnené opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v nemocnici, sa plánované rekonštrukcie neuskutočnia a odpustenie nájmu tak na mestský rozpočet vplyv mať nebude.



Mestskí poslanci tiež odobrili odpustenie polovice nájmu šiestim spomedzi 13 nájomcov priestorov v budove domu kultúry, ktorí mali v druhej vlne koronakrízy sťažené užívanie svojej prevádzkarne. Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MKOS), ktoré má sninský dom kultúry v správe, oprelo svoj návrh najmä o skutočnosť, že ak by nepristúpilo k úľave na nájomnom, nájomca by mohol nájomné v plnej výške uhrádzať v splátkach, a to po dobu štyroch rokov. „Počas takého istého obdobia by sme mu ako prenajímateľ taktiež nemohli dať výpoveď z nájmu nebytových priestorov,“ dodala inštitúcia s tým, že pri odpustení polovice nájmu môže MKOS požiadať o rovnakú kompenzáciu pre nájomcov od rezortu hospodárstva a zaistiť im tak 100-percentnú úľavu na nájomnom.