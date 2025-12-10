Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Regióny

Snina otvorila nový bezpečný priestor pre mládež v centre voľného času

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Novovytvorený priestor má slúžiť ako zázemie pre mladých ľudí, ktorí v ňom nájdu prostredie vhodné na stretnutia, diskusie, plánovanie a realizáciu vlastných iniciatív.

Autor TASR
Snina 10. decembra (TASR) - Mesto Snina ukončilo realizáciu projektu Bezpečný priestor pre mládež, ktorý vznikol v priestoroch Centra voľného času (CVČ) na Ulici 1. mája. Ako informuje samospráva, ide o modernú a funkčne vybavenú miestnosť, ktorá má napomáhať aj duševnej pohode mladých ľudí.

Novovytvorený priestor má slúžiť ako zázemie pre mladých ľudí, ktorí v ňom nájdu prostredie vhodné na stretnutia, diskusie, plánovanie a realizáciu vlastných iniciatív. Slúžiť bude aj ako miesto stretnutí Mládežníckeho parlamentu Snina a na organizovanie komunitných či neformálnych vzdelávacích aktivít. Projekt bol financovaný z Programu podpory partnerstiev Nadácie SPP, ktorá na jeho realizáciu prispela sumou 3000 eur.

„Po dokončení priestorov sa v nich uskutočnilo prvé neformálne vzdelávanie pre členov Mládežníckeho parlamentu Snina. Témou boli soft skills - tímová spolupráca, efektívna komunikácia a praktické zručnosti, ktoré mladým pomôžu v ďalších projektoch a participácii na živote mesta,“ uviedla samospráva s tým, že vzdelávanie viedli skúsení lektori Peter Krajník a Jonathan David Child, ktorí sprostredkovali poznatky a reálne situácie z praxe.
.

Neprehliadnite

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce