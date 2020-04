Snina otvorila trhovisko i pokladnicu mestského úradu

Snina 27. apríla (TASR) – Mesto Snina v rámci prvej vlny uvoľňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu nového koronavírusu otvorilo v pondelok mestské trhovisko i pokladnicu mestského úradu (MsÚ). Informovala o tom Michaela Šalachová z oddelenia strategického rozvoja MsÚ.



Súčasťou sprísnených hygienických opatrení pri prevádzke sprístupneného trhoviska je obmedzenie vstupu verejnosti naň. "V rámci rozlohy sa v danom priestore bude môcť nachádzať maximálne desať osôb," konkretizovala Šalachová s tým, že vstup na trhovisko a východ z neho budú možné len jednosmerne na rôznych stranách jeho priestoru. Verejnosť bude mať k dispozícii aj dezinfekčné prostriedky.



Pokladnica mestského úradu bude od pondelka otvorená v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.00 h. Samospráva však v súvislosti s úhradami miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyzýva obyvateľov na minimalizovanie hotovostných platieb. "Naďalej žiadame občanov, aby prichádzali uhrádzať platby len za predpokladu, že sú zdraví, nemajú žiadne príznaky ochorenia a s rúškom, alebo podobným ochranným prostriedkom zakrývajúcim ústa a nos," doplnila Šalachová a upozornila, že pred vstupom do budovy MsÚ sa bude obyvateľom merať telesná teplota a pre účel platby v pokladnici budú vstupovať do budovy jednotlivo za dodržiavania dvojmetrovej vzdialenosti medzi osobami.