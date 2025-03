Snina počas nasledujúcich štyroch týždňov organizuje jarné upratovanie

Snina 19. marca (TASR) - Mesto Snina organizuje veľké jarné upratovanie, ktoré bude prebiehať od štvrtka (20. 3.) do Veľkej noci. Počas tohto obdobia postupne vyčistia mesto, ktoré rozdelili na štyri časti. Ako informuje samospráva na sociálnej sieti, vo štvrtok bude prvou, na ktorú sa zamerali, sídlisko Komenského a lokalita Kostrubaň.



Zamestnanci Verejnoprospešných služieb Snina a aktivační pracovníci budú zabezpečovať orezy drevín, hrabanie lístia, zbieranie odpadkov, čistenie kontajnerových stojísk, náter lavičiek a ďalšie potrebné práce. Pre všetkých dobrovoľníkov a bytové spoločenstvá budú pripravené rukavice a potrebné náradie.



"Pristavené budú aj veľkokapacitné kontajnery určené výhradne na orezanú zeleň. Prosíme, aby ste do nich nevhadzovali iný odpad. Odpadky budú zbierané do vriec, ktoré budú taktiež k dispozícii," uviedla samospráva.



Jarné upratovanie bude prebiehať vo vybraných lokalitách počas štyroch týždňov vždy vo štvrtok, piatok a sobotu.