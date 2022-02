Aj mesto Snina je pripravené poskytnúť pomoc utečencom z Ukrajiny

Snina 25. februára (TASR) – Mesto Snina je pripravené poskytnúť pomoc utečencom z Ukrajiny. Zabezpečené má pre nich telocvične základných škôl a aj ich jedálne. Pre TASR to v piatok povedal zástupca primátorky Marián Kníž. Pomoc utečencom poskytne tiež telocvičňa v obci Ubľa na ukrajinskej hranici.



Ako dodal viceprimátor, po vypuknutí vojny na Ukrajine zasadol v Snine krízový štáb mesta. Témou bolo, aká je kapacita ubytovacích priestorov pre migrantov. Podľa Kníža tiež samospráva požiadala o pomoc aj humanitárne organizácie. Pripomenul tiež, že v rámci mesta Snina je k dispozícii približne 2000 miest pre Ukrajincov.



„Pripravená je tiež pre nich telocvičňa v obci Ubľa, ktorá je na ukrajinskej hranici,“ podotkol. Doplnil, že do nej potrebujú ležadlá, deky a aj ďalší materiál. Pomôcť môže aj verejnosť, buď ich môže do obce zaniesť, alebo sa ozvať mestu a spoločne zorganizovať ich dodanie. „Pre deti sme tam poslali aj lehátka z mestských materských škôl,“ zhrnul zástupca primátorky.



Poznamenal tiež, že ruch a zvýšený pohyb Ukrajincov v Snine v súčasnosti nie je. Jedna rodina je podľa neho v starostlivosti humanitárnej organizácie, je to matka s jedným dieťaťom.