Snina posilňuje hliadky občianskej poriadkovej služby

Snina 28. júla (TASR) - V Snine bude od pondelka predĺžený čas hliadkovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), a to do 24.00 h. Mestská polícia bude v piatok a sobotu hliadkovať do 2.00 h. Opatrenie oznámila samospráva na svojej webovej stránke s tým, že cieľom je zvýšiť dohľad a bezpečnosť v problémových oblastiach.



„Vnímame rastúce obavy občanov týkajúce sa narušovania verejného poriadku, najmä v niektorých lokalitách nášho mesta. Ide o dlhodobý problém, a to nielen v našej samospráve, no kompetencie mesta v tejto oblasti sú obmedzené,“ uviedla radnica.



Mesto uviedlo, že pravidelne komunikuje s políciou o aktuálnej situácii, no neeviduje zvýšený počet hlásení. Za uplynulý týždeň mestská polícia neevidovala žiadne nahlásené porušenie poriadku, polícia prijala jedno hlásenie.



Radnica zároveň vyzýva obyvateľov, aby problémy nahlasovali priamo. Kontaktovať môžu dispečing mestskej polície alebo štátnu políciu. „Spolu môžeme zabezpečiť, aby bolo naše mesto pokojnejšie a bezpečnejšie pre všetkých,“ dodali.