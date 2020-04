Sninskí poslanci upravili rozpočet, reaguje na úsporné opatrenia

Snina 23. apríla (TASR) – V rámci druhého rozpočtového opatrenia schválili poslanci mesta Snina na svojom štvrtkovom zasadnutí bez účasti verejnosti prvú etapu úsporných opatrení. Sninská samospráva nimi reaguje na ekonomickú situáciu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Ako vyplýva z dôvodovej správy k prijatej druhej zmene rozpočtu, úspora na bežných výdavkoch mesta predstavuje 94.600 eur.



"Zatiaľ je (rozpočtové opatrenie, pozn. TASR) úsporou v podobe približne 200.000 eur, ktoré sú úsporami na bežných výdavkoch a tiež presun časti plánovaných investícií na ďalší rok," predstavila schvaľované druhé rozpočtové opatrenie primátorka mesta Daniela Galandová. Ako vyplýva z dôvodovej správy, v rámci prvej etapy úsporných opatrení samospráva ušetrí v bežnom rozpočte 30.000 eur na zimnej údržbe ciest, 20.000 eur na výdavkoch v rámci participatívneho rozpočtu, 10.000 eur na príspevkoch na rekreáciu, 7000 eur na kúpe kontajnerových nádob. O 6000 eur sa tiež zníži reprezentačný fond primátorky, mesto neinvestuje do opráv detských ihrísk a pamiatok či do propagácie. Ako však dôvodový materiál uvádza, "tovary, ktoré sú navrhované na zníženie v rámci úsporných opatrení, budú zaradené do rozpočtu 2021".



Podľa Galandovej slov majú byť ďalšími úspornými opatreniami, ktoré mestský úrad plánuje podľa vývoja ekonomickej situácie predložiť poslancom na nasledujúce zastupiteľstvo, napríklad zmena intenzity kosenia, vypínanie verejného osvetlenia, znižovanie mzdového fondu mestského úradu, posun splatnosti úverov či zmena financovania školských zariadení.