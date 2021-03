Poslanci v Snine neschválili prijatie úveru na opravu komunikácií

Snina 26. marca (TASR) – Prijatie úveru vo výške pol milióna eur na financovanie opráv najkritickejších úsekov miestnych komunikácií poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Snine po viac ako dvoch hodinách trvajúcej rozprave na svojom štvrtkovom on-line zasadnutí neschválili. Kým primátorka Daniela Galandová hovorí o premárnenej príležitosti na zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov, predseda finančnej komisie argumentuje potrebou "zadných vrátok" vzhľadom na majetkovo-právne spory, ktoré aktuálne samospráva rieši.



Ako vyplýva z dôvodovej správy k prerokovanému materiálu, v rozpočte na rok 2021 schválili poslanci na účely rekonštrukcií miestnych komunikácií 220.000 eur. "Stav komunikácií v meste si vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu s vyššími nárokmi na financovanie, ako je schválený rozpočet na rok 2021," uvádza materiál s tým, že riešením je prijatie úveru do výšky 500.000 eur. Úverová zaťaženosť samosprávy by tak zo súčasných 39,84 percenta dosiahla na konci roka úroveň 42,99 percenta.



V rozsiahlej diskusii poslancov rezonovala v tejto súvislosti najmä téma majetkovo-právnych vzťahov týkajúcich sa rekreačnej oblasti Sninské rybníky. "Už asi tretí rok prebiehajú rokovania s vlastníkom okolitých pozemkov a jedna z posledných možností, keď sa nedohodneme, bude odkúpiť tieto pozemky," priblížil pre TASR predseda finančnej komisie MsZ Marek Gerboc, jeden z poslancov, ktorí boli v hlasovaní proti prijatiu úveru. Keďže podľa jeho vedomostí majú mať predmetné pozemky hodnotu približne dva milióny eur a rekreačná oblasť má podľa neho potenciál na "skvelý výhľad", prijatie úveru ako možné riešenie tohto sporu mu pripadá rozumnejšie. Aj keď Gerboc priznáva potrebu rekonštrukcie miestnych komunikácií, dáva do pozornosti aj súdne spory, ktoré mesto vedie. "Úverová zadlženosť mesta síce nie je kritická, ale treba si ponechať zadné dvierka, ak by sme potrebovali riešiť práve tieto situácie," doplnil.



Galandová s rozhodnutím poslancov stotožnená nie je. "Zamrzelo ma to, navrhované riešenie popasovať sa s dlhoročným problémom občanov považujem za dôležité. Návrh opráv miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch na roky 2021 až 2025 sme pripravovali po detailnom zmapovaní celého nášho mesta," povedala pre TASR s tým, že na aktuálny rok mesto vytipovalo 14 investičných akcií v tejto oblasti. Pripomenula, že vlani samospráva do miestnych komunikácií neinvestovala, keďže realizovala rozsiahly projekt mestskej plavárne, musela tiež hospodáriť s nižšími podielovými daňami a mesto, navyše, niekoľkokrát postihli povodne. "Na rekonštrukciu komunikácií máme v rozpočte 220.000 eur, takže predpokladáme, keď si tieto dáme projekčne spracovať, že nie viac ako štyri z nich sa nám podarí zrealizovať. A to hovorím o jednej odstavnej ploche, o oprave jedného chodníka a možno sa nám podarí opraviť dve miestne prístupové komunikácie," uzavrela.