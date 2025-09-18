< sekcia Regióny
Snina pripravuje projekt autobusovej stanice za vyše dva milióny eur
O podaní žiadosti a schválení zámeru budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva na septembrovom zasadnutí.
Autor TASR
Snina 18. septembra (TASR) - Mesto Snina pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt autobusovej stanice. Celkové predpokladané výdavky na projekt predstavujú sumu takmer 2,2 milióna eur. O podaní žiadosti a schválení zámeru budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva na septembrovom zasadnutí.
Projekt zahŕňa viacero hlavných a doplnkových aktivít. V rámci prípravnej fázy dôjde k spracovaniu predinvestičnej a projektovej dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby. Okrem toho sa pripraví aj technické riešenie pre zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov. Samotná výstavba bude zahŕňať prestrešenie nástupísk, výstavbu prístrešku pri výstupisku, modernizáciu spevnených plôch a záchytného parkoviska, vybudovanie elektrickej prípojky a osadenie vonkajších prvkov výbavy stanice. Súčasťou realizácie bude aj technologické zabezpečenie prevádzky autobusovej stanice vrátane tarifných a informačných systémov.
Doplnkové aktivity sa zameriavajú na zvýšenie komfortu a bezpečnosti cestujúcich. V pláne je inštalácia mobiliáru, vegetačné úpravy, nové chodníky a kamerový systém.
Uchádzať sa o financie plánuje v rámci výzvy Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK. Financovanie má byť zabezpečené z viacerých zdrojov - 1.863.698,92 eura z fondov Európskej únie, 310.970,90 eura zo štátneho rozpočtu a 17.917,15 eura z rozpočtu mesta. Mesto zároveň plánuje uhradiť neoprávnené výdavky v celkovej výške 2818,64 eura, ktoré sa týkajú výstavby nabíjacej stanice pre elektrobicykle. Podľa predloženého materiálu sa očakáva, že okrem povinného spolufinancovania a nákladov na neoprávnené aktivity môžu vzniknúť aj ďalšie výdavky spojené s implementáciou a realizáciou projektu, ktoré budú mať dosah na mestský rozpočet.
Projekt zahŕňa viacero hlavných a doplnkových aktivít. V rámci prípravnej fázy dôjde k spracovaniu predinvestičnej a projektovej dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby. Okrem toho sa pripraví aj technické riešenie pre zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov. Samotná výstavba bude zahŕňať prestrešenie nástupísk, výstavbu prístrešku pri výstupisku, modernizáciu spevnených plôch a záchytného parkoviska, vybudovanie elektrickej prípojky a osadenie vonkajších prvkov výbavy stanice. Súčasťou realizácie bude aj technologické zabezpečenie prevádzky autobusovej stanice vrátane tarifných a informačných systémov.
Doplnkové aktivity sa zameriavajú na zvýšenie komfortu a bezpečnosti cestujúcich. V pláne je inštalácia mobiliáru, vegetačné úpravy, nové chodníky a kamerový systém.
Uchádzať sa o financie plánuje v rámci výzvy Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK. Financovanie má byť zabezpečené z viacerých zdrojov - 1.863.698,92 eura z fondov Európskej únie, 310.970,90 eura zo štátneho rozpočtu a 17.917,15 eura z rozpočtu mesta. Mesto zároveň plánuje uhradiť neoprávnené výdavky v celkovej výške 2818,64 eura, ktoré sa týkajú výstavby nabíjacej stanice pre elektrobicykle. Podľa predloženého materiálu sa očakáva, že okrem povinného spolufinancovania a nákladov na neoprávnené aktivity môžu vzniknúť aj ďalšie výdavky spojené s implementáciou a realizáciou projektu, ktoré budú mať dosah na mestský rozpočet.