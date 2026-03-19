Štvrtok 19. marec 2026
Snina pripravuje rekultiváciu a možné znovuotvorenie skládky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Snina 19. marca (TASR) - Snina pripravuje viacero odborných a technických krokov v súvislosti s rekultiváciou a možným znovuotvorením skládky komunálneho odpadu. Ako informovala samospráva, cieľom je pripraviť projekt tak, aby spĺňal všetky environmentálne požiadavky a legislatívne podmienky.

Mesto v tejto súvislosti zabezpečilo komplexné vypracovanie správy o hodnotení činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou je aj realizácia všetkých potrebných odborných procesov a analýz. Na tieto služby uzavrelo mesto zmluvu o poskytovaní služieb v septembri 2025.

Ďalším krokom je príprava technickej dokumentácie potrebnej na vypracovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dokumentácia slúži ako technický podklad pre projekt „Uzavretie a rekultivácia časti skládky a vybudovanie novej časti skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Snina“.

Zástupcovia samosprávy zároveň absolvovali viacero konzultácií. Vo februári rokovali s riaditeľom Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach o technických možnostiach pripravovanej dokumentácie. V marci sa uskutočnila aj konzultácia s generálnou riaditeľkou sekcie environmentálneho posudzovania a povoľovania Ministerstva životného prostredia SR. „Cieľom mesta je, aby sa v budúcnosti obnovila prevádzka skládky v súlade s najvyššími environmentálnymi štandardmi a v prospech všetkých obyvateľov nášho mesta,“ uviedla radnica.

Mesto nevyužíva svoju skládku od konca roka 2017, keď jej z dôvodu administratívnych a procesných chýb uplynula platnosť povolenia na prevádzkovanie.
