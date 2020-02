Snina rozdá na dotáciách 150.000 eur, žiadateľov uspokojí čiastočne

Snina 27. februára (TASR) – Mesto Snina v roku 2020 prispeje na činnosť miestnych záujmových organizácií sumou 150.000 eur. Ak by chcelo uspokojiť všetkých záujemcov sumou, o ktorú si žiadali, dotácie by predstavovali sumu viac ako 382.000 eur. Vyplýva to z materiálov, ktoré sninskí mestskí poslanci schválili na svojom štvrtkovom zasadnutí.



Sninská samospráva posudzovala žiadosti o dotácie tento rok podľa nového všeobecne záväzného nariadenia. V snahe o čo najobjektívnejšie stanovenie výšky príspevku pre činnosť športových a kultúrno-spoločenských organizácií hodnotila žiadosti v siedmich kategóriách, ako súlad s prioritami mesta, cieľ a očakávaný prínos či zapojenie verejnosti alebo rôznych sociálnych skupín. Ako sa pre TASR vyjadril člen komisie, ktorá o výške pridelených mestských dotácií rozhodovala, poslanec mestského zastupiteľstva Marek Gerboc, zasadnutia komisie preukázali, že ani takto nastavený systém nie je dostatočne objektívny.



"Chýbali mi ešte ďalšie skutočnosti, ako napríklad limity. Ak by tie limity boli, boli by to isté výzvy ako pri dotáciách ako takých. Už aj ten žiadateľ vie, čo môže očakávať," vysvetlil s tým, že ďalším problémom bolo podľa neho i to, že bodové hodnotenie síce nový systém nastavil, nie však už spôsob vyhodnocovania. I to je jedným z dôvodov, prečo komisia nemohla žiadnemu zo žiadateľov odsúhlasiť plnú výšku finančného príspevku, o akú žiadal.



Najvyššou sumou, 45.000 eurami, podporila sninská samospráva činnosť mestského futbalového klubu. Na iné športové aktivity tiež prerozdelila ďalších 36.000 eur. Druhú najväčšiu pridelenú dotáciu, 27.250 eur, získa organizátor hudobného festivalu Rock pod kameňom. Na aktivity cirkví prispeje v tomto roku mesto sumou 11.300 eur. Subjektmi, ktorým sninská samospráva tento rok v žiadosti o dotáciu nevyhovela, sú súkromná základná umelecká škola, Rádio Snina, Klub príslušníkov PZ Snina vo výslužbe a prevádzkovateľ karanténnej stanice Engy.