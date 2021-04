Sninská samospráva zavádza pravidlá pre držanie psa v meste

Snina 30. apríla (TASR) – Majitelia psov v meste Snina budú musieť od 15. mája pri prechádzkach so svojimi štvornohými miláčikmi dodržiavať isté pravidlá. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o podmienkach držania psov v meste, ktoré dosiaľ v zozname mestských právnych noriem absentovalo, prijali mestskí poslanci na svojom štvrtkovom (29. 4.) zasadnutí.



„Účelom tohto VZN je ustanoviť sumu úhrady za vydanie náhradnej známky, ustanoviť podrobnosti o vodení psa, vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a miesta, kde je vstup so psom zakázaný, a ustanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev na území mesta Snina," uvádza novoprijatý dokument.



Ako z neho vyplýva, pes pohybujúci sa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov musí byť „riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou". V prípade jej straty vydá mesto majiteľovi novú známku za poplatok tri eurá. Pri prechádzke musí byť pes vedený na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. „Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii," konkretizuje VZN.



Nový dokument tiež vymenúva objekty, priestory a zariadenia, do ktorých bude vstup so psom, pokiaľ nejde o psa vodiaceho alebo služobného, zakázaný. Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia správy majetku a služieb mestského úradu Adriána Karľová, pracovníci Verejnoprospešných služieb Snina všetky tieto areály do 15. mája náležite označia.



Samospráva zároveň stanovila aj miesta, na ktorých bude, naopak, povolený voľný pohyb psa. Sú nimi dve oblasti na ľavom brehu rieky Pčolinky v mestskej časti Bramhora.



Poslednou povinnosťou, ktorú nové VZN majiteľom psov explicitne ukladá, je bezprostredné upratanie psích exkrementov z verejných priestranstiev. Pokuta za porušenie stanovených pravidiel môže, v závislosti od jeho charakteru, v súlade so zákonom predstavovať sumu až do 165 eur.