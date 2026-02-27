< sekcia Regióny
Snina skontroluje detské ihriská, vymení aj poškodené hojdačky
Autor TASR
Snina 27. februára (TASR) - S príchodom jari venuje mesto Snina zvýšenú pozornosť stavu detských ihrísk. Aktuálne prebieha monitoring všetkých detských ihrísk na území mesta, na základe ktorého sa zrealizujú potrebné opravy a údržbové práce. Ako informovala samospráva, v najbližších dňoch dôjde aj k výmene troch hojdačiek za nové.
Pôjde o herné prvky na ihriskách na Palárikovej ulici, na Ulici 1. mája a na sídlisku Tabla na Svätoplukovej ulici. Výmenu zabezpečí Mestský podnik Snina. Aj v minulom roku realizovala samospráva rozsiahlejšiu údržbu vrátane opráv herných prvkov, lavičiek či drobnej infraštruktúry. Mesto zároveň upozorňuje, že sa opakovane stretáva s poškodzovaním zariadení na ihriskách, čo si vyžaduje ďalšie zásahy a zvýšené náklady na údržbu.
„Neváhajte nám nahlásiť akékoľvek poškodenia správou na sociálnych sieťach mesta alebo prostredníctvom aplikácie. Vaše podnety nám pomáhajú efektívnejšie plánovať údržbu a reagovať rýchlejšie tam, kde je to potrebné,“ dodala samospráva.
