Učiteľky zo sninskej škôlky dávajú rodičom tipy na tvorivé aktivity

Snina 26. marca (TASR) – Učiteľky materskej školy na Perečínskej ulici v Snine vychádzajú v ústrety rodičom svojich zverencov aj počas súčasnej domácej izolácie. Prostredníctvom internetovej stránky MŠ im dávajú tipy na tvorivé aktivity. Ony samé začali šiť ochranné rúška.



"Nápad vznikol ako prvotná myšlienka na vyplnenie času pre rodičov, kým budú tráviť doma čas s deťmi. Nie každý je kreatívny a srší nápadmi," priblížila pre TASR riaditeľka predškolského zariadenia Jana Filakovská s tým, že aktivity, ktoré rodičia na jednotlivých internetových odkazoch nájdu, sú zamerané na rozvoj motorických či pohybových zručnosti, postreh alebo sústredenosť.



Ich výhodou je i to, že sú zamerané najmä na tvorivosť s materiálom, ktorý sa dá ľahko nájsť v každej domácnosti. Doplnila, že v súčasnosti sa už zamýšľajú nad aktivitami, ktoré by rodičom poskytli, a návodom, ako k jednotlivým aktivitám pristupovať.



Podľa jej ďalších slov sa však v súčasnosti všetky zamestnankyne materskej školy "zmobilizovali" a rozhodli sa využiť nepoužívané biele obliečky na paplóny pre deti na výrobu ochranných tvárových rúšok. "Ideme ušiť rúška pre mesto Snina a ľudí, ktorí to najviac potrebujú," dodala Filakovská s tým, že obdarovanými by mali byť lekári, predavači či seniori v domovoch dôchodcov.