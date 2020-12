Snina v roku 2021 investuje do sociálnej oblasti a ekológie

Snina 17. decembra (TASR) – Mesto Snina v budúcom roku v rámci svojich kapitálových výdavkov investuje najviac finančných prostriedkov do sociálnej oblasti, ekológie a kultúrneho dedičstva. Vyplýva to z rozpočtu mesta na rok 2021, ktorý vo štvrtok schválilo mestské zastupiteľstvo.



Najnákladnejšou spomedzi investičných akcií, ktorých realizáciu očakáva sninská samospráva na budúci rok, je projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár". Mesto naň vyčlenilo takmer 750.000 eur. Revitalizácia takzvaného malého kaštieľa plánovaná vďaka medzinárodnému projektu je vyčíslená na viac ako 0,5 milióna eur, mestského historického parku na takmer 0,4 milióna. O čosi väčší rozpočet je určený na začatie projektu "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu", v rámci ktorého sa bude v meste realizovať hneď niekoľko aktivít. Sninčania tiež môžu na budúci rok očakávať rekonštrukcie miestnej cestnej a pešej infraštruktúry za spolu 220.000 eur.



Rozpočet mesta Snina na rok 2021 schválili poslanci ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií predstavuje sumu 100.000 eur. "Je to prebytok na rozdelenie priamych dotácií zmenou rozpočtu," vysvetlil materiál s tým, že celkové príjmy navrhovaného rozpočtu sú na úrovni viac ako 19,6 milióna eur. Predpokladaná výška podielových daní pritom predstavuje sumu 8,1 milióna eur, samospráva tiež očakáva odpredať majetok mesta spolu za sumu takmer 2,3 milióna eur. Mesto tiež v budúcom roku plánuje na svoj chod použiť čerpanie úveru vo výške 610.000 eur a prostriedky z rezervného fondu vo výške 803.000 eur.