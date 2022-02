Viac volebných obvodov v Snine má priblížiť poslancov k občanom

Snina 23. februára (TASR) – Poslanecký návrh na zvýšenie počtu mestských volebných obvodov z dvoch na sedem bude jedným z bodov štvrtkového (24.2.) rokovania mestského zastupiteľstva v Snine. Navrhovatelia od zmeny očakávajú "výraznejšie" priblíženie sa poslancov k občanom.



"Na základe poznatkov z doterajšej praxe sa ukázala potreba, aby občan mohol mať adresnejší vzťah so svojou poslankyňou/poslancom zo svojej lokality, menšej časti mesta, čiže z menšieho volebného obvodu," uvádza sa v dôvodovej správe s tým, že poslanec volený v menšom obvode zároveň pozná lokálnu problematiku. Navrhovatelia súčasne veria, že zmena prinesie posilnenie dôvery medzi poslancami a obyvateľmi jednotlivých oblastí.



Od zmeny tiež predkladatelia očakávajú väčšiu mieru participácie verejnosti na veciach verejných. "Nové rozdelenie obvodov ... vytvára väčší priestor, aby obyvatelia určitej časti nášho mesta či oblasti či členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií priamo konkrétnejšie diskutovali so zástupcami mestského zastupiteľstva, a tak priaznivo vplývali na život v meste," myslia si.



Predkladaný materiál počíta so zachovaním počtu poslancov (18), pričom v siedmich volebných obvodoch by mali záujmy obyvateľov v mestskom zastupiteľstve reprezentovať dvaja až traja poslanci.