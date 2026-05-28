Snina vybuduje vo vnútroblokoch tri nové kontajnerové prístrešky
Súčasťou projektu je aj odstránenie pôvodných degradovaných plôch.
Autor TASR
Snina 28. mája (TASR) - V Snine vo štvrtok odovzdali stavenisko na výstavbu troch nových kontajnerových prístreškov vo vnútroblokoch na uliciach Vihorlatská, Študentská a Palárikova. Ako informovala samospráva, využívať ich budú obyvatelia viac ako 240 bytov v dotknutých lokalitách.
„Prispejú k lepšej organizácii zberu odpadu, vyššiemu komfortu obyvateľov a estetickejšiemu vzhľadu sídlisk,“ uviedla radnica. Celková cena predstavuje 61.794,95 eura a zhotoviteľom stavby je spoločnosť Mivi Steel.
Súčasťou projektu je aj odstránenie pôvodných degradovaných plôch. Prístrešky budú tvorené oceľovou konštrukciou s perforovanými výplňami, zastrešením a antikoróznou úpravou. Pri návrhu mesto kládlo dôraz na funkčnosť, jednoduchú manipuláciu s odpadovými nádobami, ako aj na začlenenie stavieb do priestoru vnútroblokov.
Každý prístrešok bude mať spevnenú plochu z betónovej dlažby a systém odvodu dažďovej vody do priľahlej zelene. Na streche bude osadený fotovoltický panel so záložnou batériou, ktorý bude napájať elektronické otváranie dverí a LED svietidlo s pohybovým snímačom.
