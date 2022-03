Vyslať humanitárnu pomoc na Ukrajinu pomohli aj stredoškoláci zo Sniny

Snina 9. marca (TASR) – Vyslať humanitárnu pomoc na vojnovým konfliktom zasiahnutú Ukrajinu pomohli územnému spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) v Snine v pondelok (7. 3.) aj študenti miestnej strednej priemyselnej školy. Ako pre TASR potvrdila jej riaditeľka Alena Romanová, aj napriek chladnému a veternému počasiu naložili balíkmi takmer celé dva zo štyroch kamiónov.



"Zapojilo sa celkom 85 žiakov a šesť učiteľov, vytvorili reťaz, aby čo najskôr naložili potrebné veci a aby pomoc došla čím skôr k svojmu určenému cieľu," uviedla.



Pre nepriaznivé počasie sa študenti striedali. Naplniť balíkmi s humanitárnou pomocou takmer dva celé kamióny im trvalo päť hodín. "Žiaci si uvedomovali, aké je nevyhnutné včas poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú," doplnila.



Dva zo štyroch vyslaných kamiónov smerovali podľa slov riaditeľky sninského SČK Anny Pavlikovej do Kyjeva, dva do centrálneho skladu ČK na Ukrajine v Užhorode. Humanitárnu pomoc do kamiónov okrem sninských študentov a pracovníkov SČK nakladali i vojaci.