Snina vyzýva občanov na spoluprácu pri tvorbe komunitného plánu mesta

Snina 6. mája (TASR) - Mesto Snina sa pri tvorbe nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina 2025 - 2030 obracia na obyvateľov. Podnety Sninčanov majú zlepšiť kvalitu a efektívnosť sociálnych služieb. Ako uviedla Michaela Šalachová z kancelárie primátora, pre obyvateľov pripravujú aj dotazník, ktorého výsledky budú podkladom pre tvorbu tohto dokumentu.



"Cieľom dotazníka je zistiť skutočný stav obyvateľstva a skutočné potreby občanov, ktorí sociálne služby využívajú, alebo by sa ich táto otázka mohla do budúcnosti týkať," spresnila Šalachová. Návrhy a pripomienky obyvateľov pomôžu samospráve pripraviť ponuku, zvýšiť dostupnosť a zlepšiť využitie už existujúcich sociálnych služieb a prostriedkov.



Radnica doplnila, že cieľom dokumentu bude najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti obyvateľov a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a izolácii jednotlivcov a skupín a ich opätovné vtiahnutie do života komunity. V máji plánuje radnica aj stretnutie s obyvateľmi k príprave komunitného plánu sociálnych služieb mesta.