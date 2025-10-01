< sekcia Regióny
Snina začala s realizáciou cyklotrasy po nábreží Cirochy
V utorok (30. 9.) sa začalo zriaďovať stavenisko v Topoľovej aleji, odkiaľ sa začne realizácia cyklotrasy.
Autor TASR
Snina 1. októbra (TASR) - Mesto Snina začalo s realizáciou projektu výstavby cyklotrasy po nábreží Cirochy a lávky do historického parku. Zhotoviteľom je spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní. Celková hodnota projektu predstavuje takmer 1,5 milióna eur. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.
V utorok (30. 9.) sa začalo zriaďovať stavenisko v Topoľovej aleji, odkiaľ sa začne realizácia cyklotrasy. Ako uvádza radnica, počas realizácie projektu bude v uvedenej lokalite zhotoviteľ zavádzať rôzne obmedzenia, o ktorých bude verejnosť priebežne informovať.
„Keďže sa budú v priestore staveniska pohybovať prvé stavebné mechanizmy a vozidlá, žiadame obyvateľov o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť pri pohybe v dotknutej oblasti a zároveň o dodržiavanie značenia a pokynov pracovníkov,“ upozornila radnica.
Nová lávka pre peších cez rieku Cirocha prepojí ulice Strojárska a Daľkovská a cyklotrasa po nábreží Cirochy zlepší podľa mesta podmienky pre peších aj cyklistov.
„Celková hodnota projektu predstavuje 1.495.048,21 eura, pričom mesto Snina spolufinancuje osem percent, teda 119.603,86 eura. Zvyšnú časť vo výške 1.375.444,35 eura zabezpečujú externé zdroje v rámci Programu Slovensko prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja,“ priblížila radnica.
