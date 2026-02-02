< sekcia Regióny
Snina žiada financie na výstavbu nájomných bytov na Študentskej ulici
Autor TASR
Snina 2. februára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Snine na januárovom zasadnutí schválilo podanie žiadostí o financovanie projektu Nájomné byty Centrum, ktorý má vzniknúť v širšom centre mesta na Študentskej ulici. Ako informovala samospráva, žiadosti koncom januára oficiálne podali na Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstvo dopravy SR.
Projekt zahŕňa výstavbu 24 nájomných bytových jednotiek na zelenej ploche medzi „starou lekárňou“ a budovou vodární. Celkové obstarávacie náklady vrátane súvisiacej technickej infraštruktúry predstavujú 2,59 milióna eur. „Cieľom projektu je rozšíriť ponuku dostupného nájomného bývania v Snine a reagovať na dlhodobo vysoký dopyt po mestských nájomných bytoch, pričom financovanie je nastavené tak, aby čo najmenej zaťažilo rozpočet mesta,“ uviedla samospráva.
Nový šesťpodlažný bytový dom má priniesť dva jednoizbové, 12 dvojizbových a desať trojizbových nájomných bytov. Každý byt má balkón a pivničný priestor. Dom bude bezbariérový, s výťahom vhodným pre osoby na vozíku.
Financovanie bytového domu bude zabezpečené kombináciou štátnej dotácie a úveru zo ŠFRB. Z ministerstva má prísť dotácia vo výške 920.720 eur, zvyšných 1.381.080 eur pokryje úver zo ŠFRB. Mesto sa bude na výstavbe bytov podieľať sumou 12,62 eura. Na technickú infraštruktúru žiada mesto dotáciu 52.960 eur a úver 146.190 eur. Vlastné zdroje mesta na túto časť projektu predstavujú 86.304,64 eura. Celkovo tak Snina prispeje na celý projekt sumou 86.317,26 eura.
Aktuálne má mesto Snina k dispozícii 49 nájomných bytov, ktoré sú obsadené. Naposledy sa nové nájomné byty v Snine stavali v roku 2010.
