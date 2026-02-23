< sekcia Regióny
Snina získala podporu na projekt Kultúrou a športom bližšie k sebe
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Autor TASR
Snina 23. februára (TASR) - Mesto Snina rozšíri spoluprácu s poľským mestom Kańczuga prostredníctvom spoločných športových a kultúrnych aktivít. Umožní to projekt „Kultúrou a športom bližšie k sebe“, ktorý sa zameriava na posilnenie partnerstiev medzi inštitúciami aj obyvateľmi pohraničných regiónov. Ako informovala samospráva, celková hodnota projektu predstavuje 74.119,57 eura.
„Investícia do tohto projektu umožní nielen nákup športového vybavenia, ale predovšetkým vytvorí priestor na výmenu skúseností a budovanie dlhodobej spolupráce medzi obyvateľmi oboch regiónov,“ doplnila samospráva. Projekt má vytvoriť platformu na stretávanie športových klubov, umeleckých škôl a mládežníckych organizácií z oboch miest. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie od júna do septembra.
V Snine sa uskutočnia trojdňové cezhraničné dni kultúry a športu zamerané na florbal, futbal a volejbal, doplnené o vystúpenia základnej umeleckej školy a aktivity mládežníckeho parlamentu. V poľskej Kańczuge sa budú konať športové podujatia v stolnom tenise a futbale, koncert v miestnej hudobnej škole a integračné aktivity.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z celkovej hodnoty projektu je pre Sninu určených 34.758,83 eura. Spoluúčasť mesta Snina dosahuje 2780,71 eura, pričom projekt je dofinancovaný aj zo štátneho rozpočtu SR.
„Investícia do tohto projektu umožní nielen nákup športového vybavenia, ale predovšetkým vytvorí priestor na výmenu skúseností a budovanie dlhodobej spolupráce medzi obyvateľmi oboch regiónov,“ doplnila samospráva. Projekt má vytvoriť platformu na stretávanie športových klubov, umeleckých škôl a mládežníckych organizácií z oboch miest. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie od júna do septembra.
V Snine sa uskutočnia trojdňové cezhraničné dni kultúry a športu zamerané na florbal, futbal a volejbal, doplnené o vystúpenia základnej umeleckej školy a aktivity mládežníckeho parlamentu. V poľskej Kańczuge sa budú konať športové podujatia v stolnom tenise a futbale, koncert v miestnej hudobnej škole a integračné aktivity.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z celkovej hodnoty projektu je pre Sninu určených 34.758,83 eura. Spoluúčasť mesta Snina dosahuje 2780,71 eura, pričom projekt je dofinancovaný aj zo štátneho rozpočtu SR.