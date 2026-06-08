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Snina získala vyše dva milióny na výstavbu novej autobusovej stanice
Mesto teraz čaká proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Autor TASR
Snina 8. júna (TASR) - Mesto Snina uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej autobusovej stanice. Ministerstvo dopravy SR schválilo projekt s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 2.154.425,88 eura. Ako informovala samospráva, spoluúčasť mesta bude predstavovať 16.286,53 eura.
Mesto teraz čaká proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Po jeho ukončení začnú s realizáciou projektu. „Autobusová stanica slúži ako dôležitý prestupný bod pre obyvateľov celého okresu Snina. Nová infraštruktúra prispeje k vyššej kvalite verejnej dopravy, lepšej dostupnosti služieb a komfortnejšiemu cestovaniu pre tisíce cestujúcich ročne,“ uviedla samospráva.
Nová autobusová stanica má priniesť modernejšie a komfortnejšie zázemie pre obyvateľov Sniny aj cestujúcich z regiónu. Projekt počíta s výstavbou jednopodlažnej budovy s čakárňou, hygienickým zázemím, informačným centrom pre návštevníkov a prestrešenými nástupišťami. Súčasťou má byť aj záchytné parkovisko, verejné osvetlenie, kamerový systém, mobiliár a úprava verejných priestranstiev vrátane zelene.
Architektonický návrh počíta s modernou jednopodlažnou budovou, ktorá vďaka fotovoltickým panelom a tepelnému čerpadlu má objekt spĺňať energetické štandardy triedy A0+. Projekt zahŕňa aj zázemie pre cyklistov, a to kryté parkovanie a možnosť dobíjania elektrobicyklov. Stanica tak má nadviazať na pripravovanú cyklistickú infraštruktúru.
Mesto teraz čaká proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Po jeho ukončení začnú s realizáciou projektu. „Autobusová stanica slúži ako dôležitý prestupný bod pre obyvateľov celého okresu Snina. Nová infraštruktúra prispeje k vyššej kvalite verejnej dopravy, lepšej dostupnosti služieb a komfortnejšiemu cestovaniu pre tisíce cestujúcich ročne,“ uviedla samospráva.
Nová autobusová stanica má priniesť modernejšie a komfortnejšie zázemie pre obyvateľov Sniny aj cestujúcich z regiónu. Projekt počíta s výstavbou jednopodlažnej budovy s čakárňou, hygienickým zázemím, informačným centrom pre návštevníkov a prestrešenými nástupišťami. Súčasťou má byť aj záchytné parkovisko, verejné osvetlenie, kamerový systém, mobiliár a úprava verejných priestranstiev vrátane zelene.
Architektonický návrh počíta s modernou jednopodlažnou budovou, ktorá vďaka fotovoltickým panelom a tepelnému čerpadlu má objekt spĺňať energetické štandardy triedy A0+. Projekt zahŕňa aj zázemie pre cyklistov, a to kryté parkovanie a možnosť dobíjania elektrobicyklov. Stanica tak má nadviazať na pripravovanú cyklistickú infraštruktúru.