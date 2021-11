Sninská nemocnica eviduje rekordné počty pacientov s COVID-19

Snina 23. novembra (TASR) – Nemocnica Snina eviduje v týchto dňoch rekordné počty hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Kým počas kulminujúcej druhej vlny pandémie bolo v zariadení obsadených okolo 40 covidových lôžok, od minulého týždňa ich je denne viac ako 50. Potvrdil to pre TASR riaditeľ mestského zdravotníckeho zariadenia Andrej Kulan.



"Dnes ich máme 51, z toho jeden potrebuje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, a dve deti," priblížil s tým, že v nemocnici bolo za posledné dni i 53 či 55 pacientov s ochorením COVID-19. Zariadenie prekročilo kapacitu 33 reprofilizovaných lôžok, ktorými by podľa usmernení ministerstva zdravotníctva na základe veľkosti regiónu malo disponovať, približne pred dvoma týždňami, situácia podľa Kulana kulminuje. "Je to nápor na zdravotníkov, je toho veľa," podotkol s tým, že zdravotnícky personál okrem starostlivosti o všetkých hospitalizovaných pacientov zároveň zamestnáva aj práca v odberových miestach a v očkovacích centrách.



"Z týždňa na týždeň pociťujeme nárast očkovaných, keďže pribudlo aj ľudí, ktorým aplikujeme tretiu dávku," priblížil Kulan s tým, že od minulého týždňa je opäť v prevádzke aj nemocničný mobilný očkovací tím. V obciach v regióne aplikoval počas štyroch pracovných dní spolu 114 vakcín, pričom 22 ako prvú dávku. Vo vakcinačnom centre v nemocnici zaočkovali zdravotníci za rovnaké obdobie 574 ľudí, z toho prvou dávkou 178.