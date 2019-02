Sninskí poslanci schválili úver na prvú etapu plavárne

Cena prvej etapy predstavuje niečo vyše 4,85 milióna eur.

Snina 1. februára (TASR) – Sninskí poslanci schválili úver vo výške viac ako 3,65 milióna eur na prvú etapu plavárne, ktorej výstavbu aj financovanie ešte vlani odobrilo staré zastupiteľstvo s rozpočtom na rok 2019. Objekt vyrastie v areáli Elokovaného pracoviska Základnej školy P. O. Hviezdoslava na ulici 1. mája. Pri jeho realizácii využijú jeden jej učebňový pavilón.



Cena prvej etapy predstavuje niečo vyše 4,85 milióna eur. "Ak by úver poslanci neschválili, dostali by sme sa do problémov. Tým, že zmluva platí, museli by sme ju realizovať z vlastných zdrojov a je to sústo, na ktoré mesto nemá," vysvetlila po štvrtkovom (31.1.) zasadnutí novinárom primátorka Daniela Galandová. Zmluva je podľa jej slov postavená tak, že mesto v prípade nedočerpania úveru nebude hradiť žiaden poplatok.



Okrem úveru bude samospráva financovať prvú časť stavby aj z vlastných zdrojov. "Mesto plánuje odpredať prebytočný majetok a, samozrejme, budeme hľadať ďalšie iné zdroje," uviedla primátorka. Spomenula napríklad pomoc z vyššieho územného celku či od vlády SR. Jednou z reálnych možností financovania sú podľa nej peniaze z rezervného fondu. "Mesto je v dostatočne dobrej kondícii na to, aby túto vec zvládlo," skonštatovala. Spomenula, že dalo vypracovať aj kontrolný rozpočet stavby.



Práce na výstavbe plavárne sa začali približne pred dvomi mesiacmi. Jej súčasťou bude okrem iného plavecký bazén s rozmermi 25 x 12,4 metra, tiež detský a oddychový bazén. "Dodávateľ fakturoval mestu doteraz zhruba 80.000 eur bez DPH. Ešte nemáme uzatvorený január," spomenula hlava mesta. Objekt by mal byť hotový do dvoch rokov. Galandová uviedla, že tento termín je reálny. O druhej etape stavby sa nateraz neuvažuje. Zmluva je totiž podľa primátorky uzatvorená tak, že jej realizácia je podmienená súhlasom mestského zastupiteľstva.



Mesto počíta podľa primátorky aj s tým, že prevádzku plavárne bude musieť každoročne dofinancovať. "Najhorší variant, ktorý u nás prichádza do úvahy, je maximálna výška dotácie 300.000 eur na rok, ktorú mesto vie zvládnuť," vysvetlila s tým, že na kultúru či sociálne služby prispievajú ešte viac.