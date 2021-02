SNK zatvoria pre verejnosť, služby bude poskytovať online

Martin 20. februára (TASR) - Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine bude pre verejnosť zatvorená od 22. do 28. februára a služby bude poskytovať v online prostredí. Informovala o tom na svojej internetovej stránke.



Dôvodom zatvorenia knižnice je presun okresu Martin z tretieho do štvrtého stupňa varovania. "Podľa COVID automatu by mali byť v týchto okresoch zatvorené knižnice, a to aj napriek výnimke v rámci vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Situáciu monitorujeme a o ďalšom vývoji budeme včas informovať," uviedla knižnica.



"Kým opäť otvoríme, využite bohaté fondy Digitálnej knižnice SNK (onk.snk.sk), ktorá ponúka plnotextové zobrazenie voľne dostupných diel a elektronické informačné zdroje. Aj naďalej vyrobíme rešerše, budeme zhotovovať a posielať kópie. Online katalóg SNK bude možné len prehliadať, objednávky ani rezervácie sa nebudú dať vytvoriť. Nebude možné knihy ani vrátiť, za čo nebudeme účtovať sankčné poplatky," upozornila SNK.



Zatvorené ostávajú aj Literárne múzeum SNK v Martine, expozície Aponiovskej knižnice v Oponiciach aj priestory Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch.