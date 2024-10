V Bratislave chystajú podujatie k Medzinárodnému dňu archeológie

Bratislava 14. októbra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Archeologické múzeum chystá na sobotu 19. októbra podujatie k Medzinárodnému dňu archeológie. Uskutoční sa v priestoroch múzea na Žižkovej v Bratislave v čase od 10.00 do 17.00 h. TASR o tom informovala Anna Bajanová, vedúca prezentačného oddelenia múzea.



Pripomína, že Medzinárodný deň archeológie vznikol z iniciatívy archeológov v USA v roku 2011. Odvtedy sa koná každoročne vždy počas tretej októbrovej soboty. SNM - Archeologické múzeum je súčasťou podujatia od roku 2017 so zámerom zvyšovať povedomie verejnosti o tomto zaujímavom vednom odbore a propagovať vlastné výstavné aktivity. "Snažíme sa predovšetkým sprostredkovať radosť a nadšenie z našej práce a predstaviť poznatky a zaujímavosti širokému spektru návštevníkov," hovorí Radoslav Čambal, riaditeľ SNM - Archeologického múzea.



Sobotné podujatie otvorí o 10.30 h prednáškou v priestoroch výstavy Život na hradoch a hrádkoch s názvom Najzaujímavejšie hradné kúsky. "Ide o spojenie komentovanej prehliadky s premietaním dokumentov, ktoré ukazujú vystavené zbierkové predmety v zaujímavých dobových prameňoch, predstavujú podobné nálezy z iných hradov a múzeí a poukazujú na detaily a jedinečnosť vystaveného materiálu," avizuje múzeum.



Na rodiny s deťmi sa organizátori zamerajú o 15.00 h. Spomínanou výstavou Život na hradoch a hrádkoch prevedú s komentárom zrozumiteľným pre deti. Tie môžu navštíviť aj interaktívno-tvorivú výstavu Hravo o hradoch, kde si dotvoria malý model hradu, pripravia a zapečatia listinu a absolvujú ďalšie zábavné tematické aktivity. "V prípade dobrého počasia bude možné zahrať sa na nádvorí múzea na archeológov, stredovekých rytierov či rímskych legionárov," uzavrela Bajanová.



Múzeum bude otvorené do 17.00 h.