SNM - Múzeum Bojnice aj naďalej povedie Slavomíra Lenhartová
Lenhartová bojnické múzeum dočasne viedla od júla minulého roka, na poste vystriedala Mikuláša Letavaya.
Autor TASR
Bojnice 28. februára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice aj naďalej povedie Slavomíra Lenhartová. Historička uspela vo výberovom konaní, do funkcie ju menovala generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová v piatok (27. 2.). SNM o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Vedenie SNM oceňuje doterajšie skúsenosti Lenhartovej, profesionalitu a najmä odhodlanie postaviť sa novým a náročným výzvam, ktoré prináša obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ skonštatovalo.
SNM zároveň verí, že pod vedením Lenhartovej bude celý tím pokračovať v práci s rovnakým nasadením, aby návštevníci aj naďalej nadšene objavovali historický skvost, či už pre jeho architektúru, príbehy, rozprávkovú atmosféru alebo spomienky z detstva.
Lenhartová bojnické múzeum dočasne viedla od júla minulého roka, na poste vystriedala Mikuláša Letavaya.
SNM - Múzeum Bojnice patrí k najnavštevovanejším múzeám na Slovensku, ročne ho navštívi približne 175.000 ľudí. Ponúka stále expozície v priestoroch zámku, kde si návštevníci môžu pozrieť historické interiéry, umelecké predmety a travertínovú jaskyňu priamo pod zámkom. Súčasťou prehliadky sú aj artefakty ako Bojnický oltár od Narda di Cione či gobelín Jozef a jeho bratia. V minulom roku si pripomenulo 75. výročie svojho založenia.
