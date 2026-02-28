Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SNM - Múzeum Bojnice aj naďalej povedie Slavomíra Lenhartová

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Lenhartová bojnické múzeum dočasne viedla od júla minulého roka, na poste vystriedala Mikuláša Letavaya.

Autor TASR
Bojnice 28. februára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice aj naďalej povedie Slavomíra Lenhartová. Historička uspela vo výberovom konaní, do funkcie ju menovala generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová v piatok (27. 2.). SNM o tom informovalo na sociálnej sieti.

Vedenie SNM oceňuje doterajšie skúsenosti Lenhartovej, profesionalitu a najmä odhodlanie postaviť sa novým a náročným výzvam, ktoré prináša obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ skonštatovalo.

SNM zároveň verí, že pod vedením Lenhartovej bude celý tím pokračovať v práci s rovnakým nasadením, aby návštevníci aj naďalej nadšene objavovali historický skvost, či už pre jeho architektúru, príbehy, rozprávkovú atmosféru alebo spomienky z detstva.

Lenhartová bojnické múzeum dočasne viedla od júla minulého roka, na poste vystriedala Mikuláša Letavaya.

SNM - Múzeum Bojnice patrí k najnavštevovanejším múzeám na Slovensku, ročne ho navštívi približne 175.000 ľudí. Ponúka stále expozície v priestoroch zámku, kde si návštevníci môžu pozrieť historické interiéry, umelecké predmety a travertínovú jaskyňu priamo pod zámkom. Súčasťou prehliadky sú aj artefakty ako Bojnický oltár od Narda di Cione či gobelín Jozef a jeho bratia. V minulom roku si pripomenulo 75. výročie svojho založenia.
