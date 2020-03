Múzeum v Bojniciach hľadá lektorov na letnú turistickú sezónu

Bojnice 3. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice hľadá lektorov, ktorí budú návštevníkov sprevádzať po zámku počas letnej turistickej sezóny. Múzeum chce prijať aj dozorcov v expozícii. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.



Uchádzači starší ako 18 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou a znalosťou aspoň jedného cudzieho jazyka môžu životopisy spoločne so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať na adresu bielikova@bojnicecastle.sk.



Múzeum okrem toho do pracovného pomeru príjme aj zamestnancov na pozíciu dozor v expozícii, uchádzači musia mať rovnako minimálne 18 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a ovládať aspoň jeden cudzí jazyk.



Konkurz na pozíciu lektor/sprievodca a dozor v expozícii sa uskutoční 21. marca o 9.00 h v priestore múzea. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na stránke SNM - Múzea Bojnice.