SNM - Múzeum Bojnice od júla vedie historička Slavomíra Lenhartová

Bojnice 2. júla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice má od júla novú poverenú riaditeľku - historičku Slavomíru Lenhartovú. Informovalo o tom SNM na svojej stránke na sociálnej sieti.



„Predchádzajúci riaditeľ Mikuláš Letavay sa vracia na pozíciu vedúceho oddelenia a bude koordinovať Program Slovensko v rámci pripravovanej čiastočnej rekonštrukcie Múzea Bojnice,“ uviedlo v stredu vedenie SNM pre TASR.



Nová riaditeľka je dočasne poverenou, SNM by tak malo do šiestich mesiacov vyhlásiť výberové konanie. Lenhartová pracovala v múzeu už v minulosti. Letavay bol riaditeľom múzea od júla minulého roka po výberovom konaní, na Bojnickom zámku pracuje od 80. rokov minulého storočia, väčšinu času bol vedúcim oddelenia údržby a investícií, určitú dobu múzeum i dočasne viedol.



O zmene na poste riaditeľa informovalo SNM v súvislosti s pondelkovou (1. 7.) návštevou generálnej riaditeľky SNM Andrey Predajňovej. „Generálna riaditeľka sa stretla so všetkými zamestnancami múzea vrátane odborných pracovníkov. Poďakovala doterajšiemu riaditeľovi za jeho prácu, predstavila svoju víziu fungovania SNM a diskutovala o ďalších plánoch a prioritách,“ doplnilo vedenie SNM.



SNM - Múzeum Bojnice patrí k najnavštevovanejším múzeám na Slovensku, ročne ho navštívi približne 175.000 ľudí. „Ponúka stále expozície v priestoroch zámku, kde si návštevníci môžu pozrieť historické interiéry, umelecké predmety a unikátnu travertínovú jaskyňu priamo pod zámkom. Súčasťou prehliadky sú aj vzácne artefakty ako Bojnický oltár od Narda di Cione či gobelín Jozef a jeho bratia,“ pripomenulo SNM.



V tomto roku si SNM - Múzeum Bojnice pripomína 75. výročie svojho založenia.