SNM-Múzeum Bojnice opäť pripravilo vianočné prehliadky zámku

Bojnice 29. novembra (TASR) - Priestory Bojnického zámku sa aj počas tohtoročných Vianoc zaplnia vôňou ihličia a leskom vianočných ozdôb. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pripravilo sviatočné prehliadky zámku, verejnosť ich bude môcť navštíviť od 3. decembra. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Vybrané miestnosti múzea ozdobia vianočné dekorácie. Chýbať nebudú ani vianočné stromčeky a tradičné hudobné melódie," načrtla Gordíková.



Súčasťou tohtoročných Vianoc na zámku bude podľa nej aj veľký adventný veniec na prvom hradnom nádvorí. Prvú sviečku na ňom rozsvietia návštevníci 3. decembra v rámci programu Adventus Domini so začiatkom o 16.00 h.



"K vianočnej výzdobe zámku prispejú už tradične ručne robenými ozdobami a dekoráciami aj deti zo špeciálnej materskej školy a žiaci autistických tried špeciálnej základnej školy Spojenej školy internátnej v Prievidzi," priblížila ďalej Gordíková.



Lektorované prehliadky vianočne vyzdobeného zámku budú môcť návštevníci absolvovať od 3. decembra do 7. januára 2024 vždy od stredy do nedele v čase od 10.00 h do 15.00 h. Múzeum bude pre verejnosť zatvorené 24. a 25. decembra, ako i 1. januára 2024.