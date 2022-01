Národné múzeum v Bojniciach plánuje sprístupniť nové expozície

Bojnice 24. januára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice plánuje rozšíriť prehliadkovú trasu o nové expozície. Návštevníci si tak budú môcť pozrieť vnútorné priestory v citadele či vodovod, ktorý vybudovali v časoch prestavby pod vedením grófa Jána Františka Pálffyho. Múzeum ich chce sprístupniť ešte na začiatku letnej sezóny.



Nové expozície si budú môcť návštevníci pozrieť v Strednom hrade. Prvou z nich je expozícia vo vnútri citadely, ktorú zriadili ešte v 80. rokoch 20. storočia a návštevníci do nej nemali v uplynulých rokoch prístup. "Riešime s kolegyňami, akým spôsobom by sa tomuto priestoru dal dať nový nádych. Riešime i nevyhnutné technické podmienky, aby sme ho vedeli sprístupniť, pretože doteraz ho nemohla verejnosť navštíviť, keďže k tomu nebola prispôsobená podlaha," načrtol pre TASR riaditeľ SNM - Múzea Bojnice Igor Socha.



O poschodie nižšie, na treťom poschodí Stredného hradu, takisto v citadele, sa nachádza priestor, ktorý bol doteraz ukrytý pred zrakmi návštevníkov. "Nachádza sa tam zariadenie vodovodu, ktoré nechal Pálffy nainštalovať. Predpokladáme, že vodu zo striech zachytávali do veľkých oceľových nádrží a z nich bola ďalej rozvádzaná či už do splachovacích záchodov na prvom a druhom poschodí Stredného hradu alebo do umývadiel," priblížil riaditeľ.



V priestore podľa neho plánuje múzeum položiť novú podlahu a plochu využije či už na prezentáciu technických aspektov Pálffyho prestavby alebo prezentáciu požiaru, ku ktorému došlo 9. mája 1950 a týkal sa práve hornej časti tretieho poschodia.



"Priestor, ktorý susedí s touto časťou citadely, tzv. kotol na najvyššom poschodí východnej veže využijeme na digitálnu prezentáciu bojnického panstva, pohľadu z tretieho poschodia Stredného hradu na hornú Nitru," dodal Socha.