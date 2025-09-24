< sekcia Regióny
SNM - Múzeum Bojnice ponúka zážitkové vzdelávanie pre školy
Autor TASR
Bojnice 24. septembra (TASR) - Zážitkové vzdelávanie o estetike a etike prostredníctvom predstavenia vybraných zbierkových predmetov môžu absolvovať žiaci a študenti v expozícii Bojnického zámku. Program pre základné, stredné, základné umelecké i vysoké školy realizuje Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice v rámci projektu Ministerstva kultúry SR - Kultúra pre školy. Informovalo o tom múzeum na svojom webe.
„SNM - Múzeum Bojnice je svojím zameraním aj múzeom neoslohov. Vo svojich zbierkach má predmety vysokej umeleckej hodnoty,“ pripomenula inštitúcia.
Vzdelávanie pre školy je podľa nej zážitkové, cez zobrazujúce umenie poodhaľuje aj historické súvislosti jeho vzniku. „V ponúkanom programe pripravilo múzeum viac tém. Tie prostredníctvom výtvarných diel i umelecko-remeselných skvostov približujú vkus i život rozmanitej spoločnosti, žijúcej v 19. storočí na našom území v Rakúskom cisárstve a v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Toto storočie je plné politicko-spoločenských zmien a nazývame ho aj storočím pary, prevratných technických vynálezov a romantických ideálov,“ priblížilo múzeum.
Vybrané zbierkové predmety predstaví múzeum cez ich príbeh, zmysel i hodnotu, s prihliadnutím na cieľovú skupinu. Vyučovanie je zamerané na estetickú a etickú výchovu podľa potrieb škôl priamo v expozícii Bojnického zámku. Pre prvý polrok školského roka ho múzeum ponúka vždy v stredu a vo štvrtok počas septembra, októbra a novembra.
