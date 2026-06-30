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Bojnický zámok pre vysoké teploty skrátil otváracie hodiny

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Na archívnej snímke Bojnický zámok. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Opatrenie bude predbežne platiť do konca týždňa.

Autor TASR
Bojnice 30. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pristúpilo v súvislosti s aktuálnymi vysokými teplotami k dočasnému skráteniu otváracích hodín. Bojnický zámok bude pre návštevníkov otvorený od 9.00 h do 15.00 h. Múzeum o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.

Opatrenie bude predbežne platiť do konca týždňa.
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