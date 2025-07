SNM - Múzeum Bojnice pripravilo na leto rozprávkovú prehliadku

Bojnice 4. júla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice opäť pripravilo rozprávkovú prehliadku pod názvom O Čarostudni. Návštevníci ju budú môcť na Bojnickom zámku absolvovať počas júla a augusta. TASR o tom informovala referentka pre styk s verejnosťou SNM - Múzea Bojnice Lenka Poláková.



Edukačná prehliadka prináša deťom zábavnou a pútavou formou dôležité životné ponaučenia. Prostredníctvom rozprávkového príbehu poukazuje na to, že ľudské slabosti sú prirodzené, no dôležité je pracovať na ich prekonávaní a zlepšovaní seba samého.



„Rozprávka rozpráva príbeh princa, ktorý pre svoju lenivosť, lakomstvo a namyslenosť uvrhol kráľovstvo do kliatby,“ vysvetlil autor príbehu Branislav Lukáč.



Prehliadka je určená predovšetkým pre detských návštevníkov a je interaktívna.