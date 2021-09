Múzeum v Bojniciach pripravilo pre návštevníkov tvorivé dielne

Bojnice 22. septembra (TASR) - Základy výtvarnej techniky sa budú môcť záujemcovia naučiť na tvorivých dielňach, ktoré pre nich pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Podujatie sa uskutoční 25. septembra pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka SNM - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



"Na tvorivých dielňach budú školení lektori učiť záujemcov základy akvarelu. Aktivity sa uskutočnia na terase západného krídla romantického zámku. Inšpiráciou pre výtvarné diela tak bude práve výnimočná architektúra tejto národnej kultúrnej pamiatky," uviedla Gordíková.



Podujatie sa uskutoční od 10.00 h do 15.00 h, na tvorivé dielne nie je potrebné sa vopred prihlásiť. "Účastníci si so sebou môžu priniesť vlastné vodové farby a štetce. Pre návštevníkov bez výtvarných pomôcok zabezpečí pomôcky múzeum. V prípade nepriaznivého počasia sa aktivity presunú do zastrešeného priestoru klubovne múzea," dodala manažérka.