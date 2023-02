Podujatie Strašidelný zámok: SNM-Múzeum Bojnice hľadá účinkujúcich

Bojnice 6. februára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pripravuje počas tohtoročnej sezóny nové podujatie pod názvom Strašidelný zámok. Do projektu hľadá 80 účinkujúcich. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Pilotný ročník nového podujatia ponesie názov 1888 a vyrozpráva príbeh o temných tieňoch ľudských slabostí a otváraní svetov, ktoré mali ostať naveky uzamknuté. "Autorom scenára a réžie je Vojtech Bartko, ktorý sa už v minulosti podpísal pod viacero projektov realizovaných v priestore Bojnického zámku," uviedla Gordíková.



Režisér do aktuálneho projektu podľa nej hľadá 80 účinkujúcich, ktorí stvárnia jednotlivé postavy pripravovaného príbehu. "Konkurz sa uskutoční 12. februára o 9.00 h na zámku," doplnila.



Podujatie Strašidelný zámok s názvom 1888 uvedie múzeum v termínoch od 28. apríla do 1. mája a od 5. do 8. mája.