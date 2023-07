Múzeum Bojnice začalo s rekonštrukciou čerpacej stanice v parku

Bojnice 27. júla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pristúpilo k rekonštrukcii čerpacej stanice požiarneho vodovodu v zámockom parku. Opravu si vyžiada v budúcnosti i jazierko okolo rotundy, ktoré museli pre rekonštrukciu dočasne vypustiť.



"Čerpacia stanica vrátane požiarnych nádrží je z 80. rokov minulého storočia, použili na ňu technológie, ktoré boli vtedy prístupné na trhu. Má tak svoje roky a je najvyšší čas na nej urobiť opravy tak po stavebnej, ako i technologickej stránke, kde treba vymeniť technológiu čerpadla," načrtol vedúci oddelenia údržby a investícií SNM-Múzea Bojnice Mikuláš Letavay.



S prácami začalo múzeum podľa neho v júni, dokončiť by ich malo v polovici septembra. "Úlohou rekonštrukcie je spojazdniť čerpaciu stanicu, pretože je to jedna vetva požiarneho vodovodu, z ktorého by sme v prípade požiaru čerpali vodu do stredného zámku na hasenie," ozrejmil.



SNM - Múzeum Bojnice v tejto súvislosti pristúpilo i k vypusteniu jazierka okolo rotundy v parku. "Potrebovali sme sa dostať pod hladinu vody v jazierku, kde potrebujeme vymeniť aj nasávacie koše. Boli sme nemilo prekvapení, že jazierko je vo veľmi zlom technickom stave," priblížil Letavay. Múzeum tak podľa neho bude musieť pripraviť projekt a minimálne budúci rok pristúpiť k jeho veľkej rekonštrukcii.