SNM - Múzeum Bojnice sa pripojí do Hodiny Zeme
Zámok sa zahalí do tmy od 20.30 h do 21.30 h.
Autor TASR
Bojnice 28. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice sa v sobotu pripojí celosvetovej kampani Hodina Zeme. Na hodinu večer vypne osvetlenie zámku. Informovalo o tom na sociálnej sieti.
Zámok sa zahalí do tmy od 20.30 h do 21.30 h. „Účelom tejto aktivity Svetového fondu na ochranu prírody je poukázať na ochranu životného prostredia,“ pripomenulo múzeum.
Hodina Zeme podľa neho patrí medzi najväčšie celosvetové akcie so zapojením širokej verejnosti, počas nej vypnú na hodinu svoje osvetlenie a ponoria sa tak symbolicky do tmy viaceré ikonické stavby a pamiatky vo všetkých kútoch sveta, Bojnický zámok nevynímajúc.
Osvetlenie Bojnického zámku múzeum na podporu ekologického projektu zhaslo po prvýkrát v roku 2010 a v tejto tradícii pokračuje dodnes.
