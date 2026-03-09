Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Regióny

Múzeum Bojnice mesiac knihy pripomína tematickým podujatím

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tematické podujatie sa pre verejnosť koná každú marcovú sobotu o 11.15 h, pre ZŠ a MŠ od 13. marca každý marcový piatok od 9.30 h. Čas môže múzeum podľa dohody prispôsobiť.

Autor TASR
Bojnice 9. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice si marec ako mesiac knihy pripomína tematickým podujatím pod názvom Čítanie s princeznou. Deťom počas vybraných marcových termínov priblíži život na kráľovskom dvore, rozprávku či príbeh grófa Jána Pálffyho. Múzeum o tom informovalo na svojom webe.

V čase, keď deti obklopujú moderné technológie, chceme pripomenúť, že kniha má stále svoje nezastupiteľné miesto. Rozvíja fantáziu, učí premýšľať a prináša hlboké myšlienky ukryté v príbehoch,“ načrtlo múzeum.

Podujatie Čítanie s princeznou je určené pre materské školy (MŠ) a žiakov prvého až piateho ročníka základných škôl (ZŠ). „Deti sa v sprievode pestúnky, ktorá im priblíži život na kráľovskom dvore, prenesú do čarovnej atmosféry zámku. S princeznou sa potom prenesú do kúzla detskej rozprávky alebo do príbehu grófa Jána Pálffyho. Čítanie bude doplnené rozhovorom a spoločným zdieľaním dojmov, aby sa príbeh stal živým zážitkom, nielen pasívnym počúvaním,“ priblížilo múzeum.

Čítanie s princeznou podľa neho ponúka jedinečné spojenie literatúry, histórie, rozprávkovej atmosféry a otvára deťom dvere do sveta kníh, kde sa aj v dnešnej digitálnej dobe môže ukrývať to najkrajšie dobrodružstvo.

Tematické podujatie sa pre verejnosť koná každú marcovú sobotu o 11.15 h, pre ZŠ a MŠ od 13. marca každý marcový piatok od 9.30 h. Čas môže múzeum podľa dohody prispôsobiť.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch