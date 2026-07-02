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SNM: Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší
SNM to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SaS, ktorá kritizuje postup pri riešení budúcnosti SNM - MRK v Prešove.
Autor TASR
Prešov 2. júla (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry (SNM - MRK) v Prešove sa neruší, zostáva súčasťou siete múzeí SNM a jeho odborné poslanie zamerané na dokumentáciu, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu rusínskeho kultúrneho dedičstva zostáva zachované. SNM to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SaS, ktorá kritizuje postup pri riešení budúcnosti SNM - MRK v Prešove, najmä možný predaj súčasnej budovy, úvahy o presťahovaní múzea a podľa strany nedostatok transparentných informácií.
Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková, nehnuteľnosť na Masarykovej ulici v Prešove je zaradená do ponukového konania na prevod správy majetku štátu.
„Nejde o predaj múzea ani o predaj budovy verejnosti. Ide o proces súvisiaci s nakladaním s majetkom štátu, ktorého správcom je v súčasnosti SNM. Oprávnení záujemcovia, teda štátne inštitúcie, môžu prejaviť záujem do 27. júla 2026. K dnešnému dňu SNM neeviduje žiadnu inštitúciu, ktorá by o prevod správy prejavila záujem,“ povedala Zajačková.
Predmetom aktuálnych krokov je podľa jej slov majetkovo-prevádzková otázka súvisiaca s budovou, nie spochybnenie významu rusínskej kultúry ani odborného poslania múzea. Dôvodom, pre ktorý sa rieši budúcnosť aktuálnych priestorov, je najmä ich stavebno-technický, prevádzkový a energetický stav a otázka dlhodobej udržateľnosti.
„V tejto chvíli nie je prijaté konečné rozhodnutie o konkrétnom novom priestore ani o presnom termíne prípadného presťahovania. Rovnako nie je prijaté rozhodnutie o presťahovaní SNM - MRK v Prešove do Medzilaboriec. Všetky ďalšie kroky musia rešpektovať odborné požiadavky múzejného pracoviska, ochranu zbierkových predmetov, pracovné podmienky zamestnancov, dostupnosť pre verejnosť a primerané podmienky na prezentačnú činnosť. Pri posudzovaní ďalšieho riešenia bude preto SNM vychádzať z reálnych potrieb múzea a zo zákonných, odborných, prevádzkových a ekonomických kritérií,“ vysvetlila Zajačková.
SNM podľa nej vníma tému rusínskeho kultúrneho dedičstva citlivo a s rešpektom voči rusínskej komunite. V nadväznosti na deklarovaný záujem o dialóg boli kontaktované obe strany, ktorým na pôde SNM dali priestor na diskusiu.
„SNM zároveň považuje za dôležité, aby sa diskusia viedla na základe overených informácií, odborných argumentov a reálnych možností, nie na základe špekulácií alebo politických interpretácií,“ dodala Zajačková.
SaS kritizuje postup pri riešení budúcnosti SNM - MRK v Prešove. Strana namieta najmä možný predaj súčasnej budovy múzea, úvahy o presťahovaní inštitúcie z priestorov s rozlohou približne 2000 štvorcových metrov do výrazne menších priestorov a nedostatok transparentných informácií o ďalšom zámere. Podľa SaS tak vznikajú pochybnosti, či nejde skôr o snahu uvoľniť atraktívny štátny majetok v blízkosti centra Prešova na iné účely, pričom strana žiada zverejnenie analýz, dokumentov a dôvodov postupu, ako aj garanciu zachovania múzea ako plnohodnotnej celoštátnej inštitúcie.
Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková, nehnuteľnosť na Masarykovej ulici v Prešove je zaradená do ponukového konania na prevod správy majetku štátu.
„Nejde o predaj múzea ani o predaj budovy verejnosti. Ide o proces súvisiaci s nakladaním s majetkom štátu, ktorého správcom je v súčasnosti SNM. Oprávnení záujemcovia, teda štátne inštitúcie, môžu prejaviť záujem do 27. júla 2026. K dnešnému dňu SNM neeviduje žiadnu inštitúciu, ktorá by o prevod správy prejavila záujem,“ povedala Zajačková.
Predmetom aktuálnych krokov je podľa jej slov majetkovo-prevádzková otázka súvisiaca s budovou, nie spochybnenie významu rusínskej kultúry ani odborného poslania múzea. Dôvodom, pre ktorý sa rieši budúcnosť aktuálnych priestorov, je najmä ich stavebno-technický, prevádzkový a energetický stav a otázka dlhodobej udržateľnosti.
„V tejto chvíli nie je prijaté konečné rozhodnutie o konkrétnom novom priestore ani o presnom termíne prípadného presťahovania. Rovnako nie je prijaté rozhodnutie o presťahovaní SNM - MRK v Prešove do Medzilaboriec. Všetky ďalšie kroky musia rešpektovať odborné požiadavky múzejného pracoviska, ochranu zbierkových predmetov, pracovné podmienky zamestnancov, dostupnosť pre verejnosť a primerané podmienky na prezentačnú činnosť. Pri posudzovaní ďalšieho riešenia bude preto SNM vychádzať z reálnych potrieb múzea a zo zákonných, odborných, prevádzkových a ekonomických kritérií,“ vysvetlila Zajačková.
SNM podľa nej vníma tému rusínskeho kultúrneho dedičstva citlivo a s rešpektom voči rusínskej komunite. V nadväznosti na deklarovaný záujem o dialóg boli kontaktované obe strany, ktorým na pôde SNM dali priestor na diskusiu.
„SNM zároveň považuje za dôležité, aby sa diskusia viedla na základe overených informácií, odborných argumentov a reálnych možností, nie na základe špekulácií alebo politických interpretácií,“ dodala Zajačková.
SaS kritizuje postup pri riešení budúcnosti SNM - MRK v Prešove. Strana namieta najmä možný predaj súčasnej budovy múzea, úvahy o presťahovaní inštitúcie z priestorov s rozlohou približne 2000 štvorcových metrov do výrazne menších priestorov a nedostatok transparentných informácií o ďalšom zámere. Podľa SaS tak vznikajú pochybnosti, či nejde skôr o snahu uvoľniť atraktívny štátny majetok v blízkosti centra Prešova na iné účely, pričom strana žiada zverejnenie analýz, dokumentov a dôvodov postupu, ako aj garanciu zachovania múzea ako plnohodnotnej celoštátnej inštitúcie.